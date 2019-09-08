التلفزيون الإيراني: الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة قد يتم "قريبا"

المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:39 08/09/2019 حدث بتاريخ: 17:35 08/09/2019

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم الأحد أن إيران قد تفرج قريبا عن الناقلة البريطانية المحتجزة وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي للتلفزيون "آمل أن تكتمل الإجراءات (القانونية) قريبا وسيتم الإفراج عن هذه الناقلة".

كانت إيران احتجزت ناقلة النفط البريطانية في يوليو تموز قرب مضيق هرمز بدعوى انتهاك قواعد الملاحة البحرية وذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية قرب جبل طارق متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأُفرج عن الناقلة الإيرانية في وقت لاحق كما أفرجت إيران قبل أيام عن سبعة من افراد طاقم الناقلة التي ترفع علم بريطانيا وعددهم 23 فردا.