طالبان: قرار الولايات المتحدة بإلغاء محادثات السلام يضر بمصداقيتها

عناصر من حركة طالبان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:25 08/09/2019 حدث بتاريخ: 17:29 08/09/2019

اعتبرت حركة طالبان أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المحادثات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام يضر بمصداقية واشنطون.

وقالت الحركة، في بيان، إن الانسحاب يظهر أن الولايات المتحدة ليست ملتزمة حقا بالسلام، مضيفة أن الحركة من جانبها ستظل ملتزمة بالحوار.

وكان ترامب أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت إلغاء اجتماعات سرية ومنفصلة كان من المقرر أن تعقد في منتجع كامب ديفيد اليوم مع كبار قادة طالبان، ومع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وكتب ترامب :"لسوء الحظ، ومن أجل بناء نفوذ زائف، اعترفوا (مسلحو طالبان) بتنفيذ هجوم في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء، و11 شخصا آخرين".

وكتب ترامب على تويتر أيضا :"لقد أوقفت مفاوضات السلام".

وقُتل جنديان من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أحدهما أمريكي والآخر روماني، وعشرة أشخاص آخرين، أمس الأول الخميس عندما نفذت طالبان هجوما بسيارة مفخخة استهدف موقعا أمنيا بالقرب من مقر مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها الناتو في كابول.

وجاء في بيان الحركة أن إبداء رد فعل على هجوم قبل توقيع اتفاق ينم عن غياب الصبر والتجربة، مضيفة أن هجمات القوات الأمريكية والأفغانية أودت بحياة المئات من الأفغان قبل هجوم كابول.

وأضافت طالبان في البيان أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين وأنهما كانا يستعدان للإعلان عن ذلك قبل قرار ترامب بالانسحاب.

ونشر المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد الأربعاء الماضي مشروع اتفاقية مع الحكومة الأفغانية. وتجدر الإشارة إلى أن زلماي خليل كان متواجدا في كابول لإجراء مشاورات حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه من حيث المبدأ بين الولايات المتحدة وطالبان.

وأضاف خليل زاد في حينه أنه يمكن إعلان التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنه أشار إلى أنه بحاجة إلى موافقة ترامب.

وحملت الحكومة الأفغانية اليوم طالبان المسؤولية عن إعلان ترامب إلغاء محادثات السلام بين الجماعة المسلحة وواشنطن.

وقال القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، في بيان، إن "العائق الحالي الذي ظهر في عملية السلام سببه العنف والقتال المستمرين من جانب طالبان".