ترامب يعلن إلغاء محادثات السلام مع طالبان بسبب هجوم

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 9:59 08/09/2019 حدث بتاريخ: 9:48 08/09/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه ألغى مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول أسفر عن قتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.

وأضاف ترامب إنه كان يعتزم عقد اجتماع سري مع "كبار زعماء" طالبان اليوم الأحد في مجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند . وقال ترامب إنه كان يعتزم أيضا الاجتماع مع الرئيس الأفغاني.

ولكن ترامب قال إنه ألغى على الفور المحادثات عندما أعلنت طالبان مسوؤليتها عن الهجوم.

وأضاف ترامب على تويتر" إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جدا بل ويقتلون 12 شخصا بريئا فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجد بأي حال".

وشن مقاتلو طالبان، الذين يسيطرون حاليا على أكبر مساحة من الأراضي منذ 2001، هجمات جديدة على مدينتي قندوز وبيل خمري الشماليتين خلال الأسبوع الماضي ونفذوا تفجيرين انتحاريين كبيرين في العاصمة كابول.

وأودى أحد الانفجارات بحياة جندي أمريكي ليرتفع عدد القتلى بين الجنود الأمريكيين في أفغانستان هذا العام إلى 16.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت إن زيادة هجمات حركة طالبان في أفغانستان "لن تفيد" خاصة في ظل جهود السلام التي تُبذل الآن. وخلال زيارته لباكستان المجاورة حيث يتمركز كثير من مقاتلي الحركة، رفض ماكينزي التعليق على المفاوضات ذاتها.

وكان مفاوضون من الولايات المتحدة وطالبان قد توصلوا الأسبوع الماضي لمسودة اتفاق سلام قد تؤدي إلى تقليص عدد القوات الأمريكية في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. ولكن موجة من أعمال العنف التي قامت بها طالبان أثرت بشكل سلبي على الاتفاق. وقال ماكينزي للصحفيين الذين يرافقونه في رحلته "تصعيد طالبان للعنف لن يفيد خاصة في هذه المرحلة من تاريخ أفغانستان".

وأضاف ماكينزي أنه من أجل إحراز تقدم في عملية السلام "يجب على كل الأطراف الالتزام بتسوية سلمية في نهاية الأمر " والتي يجب أن تسفر بدورها عن تقليص أعمال العنف .

وبناء على مسودة الاتفاق، ستسحب الولايات المتحدة آلاف الجنود خلال الشهور المقبلة مقابل ضمانات من الحركة بألا تُستخدم أفغانستان قاعدة لشن هجمات على الولايات المتحدة أو أي من حلفائها.

ولكن التوصل لاتفاق سلام كامل لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عاما يتوقف على المحادثات اللاحقة "فيما بين الأفغان". وترفض طالبان دعوات وقف إطلاق النار وصعدت بدلا من ذلك العمليات عبر أفغانستان.

ويرى الأفغان أن تصعيد طالبان لهجماتها في الآونة الأخيرة يؤكد المخاوف من احتمال استحالة التوصل لتسوية مستقرة بعد أي انسحاب أمريكي كامل.

ويخشى كثيرون من حدوث صراع على أساس عرقي وإقليمي مع مواجهة الطاجيك الناطقين بالفارسية والهزارة من الشمال والغرب البشتون الجنوبيين والشرقيين وهي الجماعة التي خرج منها معظم حكام أفغانستان والتي تستمد منها طالبان معظم التأييد. وما زالت ذكريات الحرب الأهلية التي دارت في التسعينات حية في الأذهان.

ويتمركز بعض أعضاء طالبان في باكستان المجاورة حيث أجرى ماكينزي محادثات يوم السبت مع جنرال باكستاني كبير. ومن المقرر عقد محادثات أخرى اليوم الأحد. وأثنى ماكينزي على باكستان لدعمها جهود السلام في أفغانستان في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات المتوترة بين واشنطن وإسلام آباد.

وقال ماكينزي "كثير من الباكستانيين قتلوا في هجمات للمتشددين داخل باكستان. أعتقد أن باكستان ترى مزايا استقرار أفغانستان".