ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفدرالي مجددا

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:24 06/09/2019 حدث بتاريخ: 20:24 06/09/2019

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا عن أسفه لتعيين جيروم باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي في تغريدة شديدة اللهجة الجمعة.

وتساءل "أين وجدت هذا الرجل جيروم؟ لا يمكن دائما اختيار الشخص الصائب". وقال "انني موافق مع جيم كرامر (شخصية معروفة في قناة سي ان بي سي المالية)، على البنك المركزي الأميركي خفض الفوائد".

ويتوقع ان تجتمع اللجنة النقدية في 17 و18 الجاري لاتخاذ قرار.

وانتقد ترامب البنك المركزي لرفعه نهاية 2018 معدلات الفائدة بسرعة كبيرة ما ساهم في تعزيز الدولار ما يؤثر على الصادرات الأميركية في حربها التجارية مع الصين.

وأضاف أن سياسة الاحتياطي الفدرالي مسؤولة كليا عن التباطؤ الاقتصادي الأميركي رافعا المسؤولية عن سياساته التجارية التي ينتقدها العديد من خبراء الاقتصاد.

ومنذ مطلع العام يدعو ترامب الاحتياطي الفدرالي لخفض معدلات الفائدة بشكل كبير.

وهجمات ترامب العنيفة على البنك المركزي الأميركي تتناقض مع تقليد استقلال هذه المؤسسة المالية.

وفي 24 آب/أغسطس أعلن ترامب أنه لن يمنع باول من الاستقالة.

وحتى الآن لم يرد باول مباشرة على انتقادات الرئيس مكتفيا بالتأكيد أنه ينوي انهاء ولايته.