رئيسا وزراء بريطانيا وإسرائيل يتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصافح نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن يوم الخميس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:47 05/09/2019 حدث بتاريخ: 19:47 05/09/2019

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس أن رئيس الوزراء ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا خلال اجتماعهما في لندن على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقالت متحدثة باسم رئيس الحكومة إن جونسون ونتنياهو ”اتفقا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. رئيس الوزراء شدد على الحاجة للحوار والحل الدبلوماسي“.

وأضافت المتحدثة أن جونسون قال أيضا إنه يتطلع لرؤية مقترحات الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني قابل للتطبيق.