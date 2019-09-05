رئيسا وزراء بريطانيا وإسرائيل يتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي
ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس أن رئيس الوزراء ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا خلال اجتماعهما في لندن على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وقالت متحدثة باسم رئيس الحكومة إن جونسون ونتنياهو ”اتفقا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. رئيس الوزراء شدد على الحاجة للحوار والحل الدبلوماسي“.
وأضافت المتحدثة أن جونسون قال أيضا إنه يتطلع لرؤية مقترحات الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني قابل للتطبيق.