أربعة مرشحين لمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:51 05/09/2019 حدث بتاريخ: 17:06 05/09/2019

ترشح ثلاثة رجال وامرأة لمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة التابعة للامم المتحدة المكلفة خصوصا مراقبة الانشطة النووية الايرانية والتزام الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي اضعف بسبب انسحاب واشنطن منه، كما أفادت مصادر متطابقة الخميس.

وأعلنت الحكومة السلوفاكية الخميس لوكالة فرانس برس أنها سمت مارتا زياكوفا الرئيسة الحالية للهيئة النووية في البلاد مرشحة لمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية "نعتقد انه آن الاوان لتتولى امرأة رئاسة المنظمة" مذكرا بان زياكوفا (63 عاما) تولت عدة مناصب رفيعة المستوى في الوكالة سابقا.

من جهته أعلن لاسينا زربو وهو من بوركينا فاسو لوكالة فرانس برس انه قدم ترشحه مؤكدا ان "بلاده" طلبت منه الترشح وانه "مدعوم" من الدول الافريقية. وهو يشغل حاليا منصب رئيس هيئة الامم المتحدة لمراقبة وحظر التجارب النووية التي مقرها في فيينا على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان السفير الارجنتيني في النمسا وخبير المسائل النووية رافاييل غروسي أعلن ترشحه اعتبارا من تموز/يوليو.

وأخيرا اعلن الروماني كرونيل فيروتا البالغ من العمر 43 عاما ترشحه قبل أيام كما قال دبلوماسيون.

والمرشح الذي تدعمه بوخارست وكان الذراع اليمنى للمدير العام الراحل يوكيا امانو، يتولى موقتا رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تولى فيها عدة مناصب منذ عشر سنوات.

وقال دبلوماسي إن "تعدد المرشحين يمكن ان يفيد غروسي، لانه أول من دخل السباق ويحظى بدعم قوي من دول كبرى ومن جهود مكثفة تبذلها الارجنتين لدعم ترشحه".

وباب الترشيحات مفتوح حتى منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي لكن دبلوماسيا آخر مقربا من الوكالة شكك في امكان حصول ترشيحات أخرى.

وترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ان تتمكن من تعيين مدير عام جديد في تشرين الاول/اكتوبر بهدف ان يتسلم مهامه في كانون الثاني/يناير 2020.

وتضم الوكالة 171 دولة وتلعب دورا محوريا في مكافحة انتشار الاسلحة النووية عبر التحقق من ان الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية تحترم تعهداتها في هذا المجال.