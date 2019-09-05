ظريف يصف وزارة الخزانة الأمريكية في تغريدة على تويتر بأنها "سجان"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:39 05/09/2019 حدث بتاريخ: 11:39 05/09/2019

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وزارة الخزانة الأمريكية في تغريدة على تويتر اليوم الخميس بأنها "سجان" وذلك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف إلى تحجيم عمليات تهريب النفط الإيراني.

وأمس الأربعاء أدرجت الولايات المتحدة شبكة تضم شركات وسفنا وأفرادا على قائمة سوداء باسم "النفط مقابل الإرهاب" بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها من أجل إمداد سوريا بما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وكتب ظريف في حسابه على تويتر "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية ليس أكثر من سجان ..اطلب إعفاءات.. وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجددا وقد ينتهي بك الأمر على حبل المشنقة".

ومنذ العام الماضي عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق نووي موقع في 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض عقوبات على طهران، تشن واشنطن حملة "أقصى ضغط" بهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية المصدر الرئيسي للدخل.

وكتب ظريف على تويتر "السبيل الوحيد لتخفيف الإرهاب الاقتصادي الأمريكي (العقوبات) هو أن تقرر في نهاية الأمر تحرير نفسك من حبل المشنقة".

ومنذ مايو أيار بدأت إيران في تقليص التزامها بالاتفاق بهدف الضغط على الأطراف الأوروبية الموقعة عليه لحماية اقتصادها المتعثر بسبب العقوبات الأمريكية. وقالت طهران أمس الأربعاء إنها ستتمادى في خرق الاتفاق يوم الجمعة.