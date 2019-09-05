سيارة مفخخة تستهدف نقطة تفتيش بالقرب من مقر الناتو في كابول

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:40 05/09/2019 حدث بتاريخ: 10:55 05/09/2019

انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش بالقرب من مقر مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الانفجار سببته حافلة صغيرة مفخخة ووقع نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (05:40 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن الشرطة طوقت المنطقة.

وقال هاريس جيبران المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الأفغانية إنه تم استهداف نقطة تفتيش.

وتقع نقطة التفتيش بالقرب من مقر مهمة الدعم الحازم بالإضافة إلى منشآه تابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية. وتتواجد في المنطقة أيضا مكاتب دبلوماسية، تشمل السفارة الأمريكية.

ولم ترد معلومات فورية حول الخسائر البشرية المحتملة.

وأظهرت الصور من موقع الانفجار تصاعد أعمدة دخان أبيض في السماء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.