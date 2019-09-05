نتنياهو: هذا ليس وقت إجراء محادثات مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:04 05/09/2019 حدث بتاريخ: 10:12 05/09/2019

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا ليس وقت إجراء محادثات مع إيران.

ورأى نتنياهو أن "هذا هو وقت ممارسة الضغط على إيران" ، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

وقال: "تم إبلاغنا اليوم بانتهاك آخر نفذته إيران، ويتعلق هذه المرة بالانتشار النووي. إنه جزء من تصرفات عدوانية من إيران على الساحة الدولية وجزء من محاولاتها لتنفيذ هجمات على إسرائيل، وهي محاولات لم تتوقف".

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو جاءت قبيل توجهه إلى لندن صباح اليوم للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي سيكون في لندن أيضا.