أمريكا تدرج شبكة لشحن النفط على قائمة سوداء بزعم أنها تابعة للحرس الثوري

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في البيت الأبيض يوم 15 يوليو 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:51 04/09/2019 حدث بتاريخ: 19:51 04/09/2019

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو تموز.