متحدث عسكري باكستاني: الهند "تبذر بذور الحرب" بتحركاتها في كشمير

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:05 04/09/2019 حدث بتاريخ: 16:05 04/09/2019

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء إن تحركات الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه تعرض السلام في المنطقة للخطر وذلك بعدما ألغت نيودلهي وضع الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في الشهر الماضي.

وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "الوضع في كشمير أصبح خطرا كبيرا في المنطقة...التحركات الهندية في كشمير تبذر بذور الحرب".

وأضاف "لا نريد أن نصل بالنزاع إلى نقطة يكون عندها السلام الإقليمي والعالمي مهددا".