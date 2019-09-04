إيران تقول إنها ستعود للالتزام بالاتفاق النووي إذا حصلت على خطوط ائتمان

عباس عراقجي نائب وزير الخارجية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:20 04/09/2019 حدث بتاريخ: 10:02 04/09/2019

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مسؤولا إيرانيا كبيرا أكد اليوم الأربعاء أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور، وذلك وفق ما جاء في مسودة خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق.

واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

ونقلت وكالة فارس عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية قوله "عودتنا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر".