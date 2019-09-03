إيران تقول إن بوسعها استئناف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% خلال يومين

المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:05 03/09/2019 حدث بتاريخ: 15:06 03/09/2019

قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة في غضون يومين.

ونسبت وكالة فارس للأنباء لكمالوندي القول "إذا ما قررت إيران فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20 بالمئة في غضون يوم أو اثنين".

ويعتبر تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20 في المئة مرحلة وسيطة مهمة على طريق الحصول على يورانيوم انشطاري بنسبة نقاء 90 في المئة وهي ما يلزم لصنع قنبلة.