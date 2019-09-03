جولدمان ساكس يرفع تقديره لاحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

بنك جولدمان ساكس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:28 03/09/2019 حدث بتاريخ: 14:49 03/09/2019

رفع بنك جولدمان ساكس تقديراته لاحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة مشيرا إلى تعليق البرلمان لفترة طويلة، إذ أن النواب هم من سيحددون مصير خطط الخروج التي تعدها الحكومة.

وقال جولدمان ساكس إن احتمال أن يوافق مجلس العموم على نسخة مشابهة للاتفاق الراهن الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات يظل 45 بالمئة.

وخفض البنك تقديراته لاحتمالات عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 30 بالمئة من 35 بالمئة.

وسيقرر النواب البريطانيون اليوم الثلاثاء ما إذا كانت البلاد ستجري انتخابات مبكرة عندما يصوتون على المرحلة الأولى من خطتهم لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من السير في طريق الخروج بدون اتفاق.