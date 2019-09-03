إبطال مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب في مدينتين بألمانيا

صورة أرشيفية لقنبلة تزن حوالي 250 كيلو غرام عثر عليها في مدينة بوتسدام الألمانية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:19 03/09/2019 حدث بتاريخ: 10:19 03/09/2019

نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة هانوفر غربي ألمانيا.

وتمكن نحو 15200 شخص من العودة إلى منازلهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدما غادروها كإجراء احترازي مساء أمس الاثنين.

وقد تم العثور على قنبلة من مخلفات الحرب تزن نحو خمسة قناطير في حي حديقة الحيوان بالمدينة.

كما أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية مساء أمس في كولونيا.

وبسبب عدم مراعاة المارة للحواجز الموضوعة في عدة مناطق استعدادا لإبطال مفعول القنبلة، تأخرت عملية إخلاء المنطقة.

وبحسب بيانات إدارة المدينة، تعرض شرطي لاعتداء خلال عملية الإخلاء.

وقام مجهول بإطلاق طائرة مسيرة فوق موقع البناء الذي تم العثور فيه على القنبلة، وهبطت الطائرة بعد ذلك بين مبنيين.

وتبحث السلطات حتى الآن عن صاحب الطائرة.

واضطر نحو 4800 شخص لمغادرة منازلهم كإجراء احترازي قبل إبطال مفعول القنبلة.