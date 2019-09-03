المعارضة الفنزويلية تقول محادثات النرويج يجب أن تركز على الانتخابات

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:04 03/09/2019 حدث بتاريخ: 10:04 03/09/2019

قال مفاوض من المعارضة الفنزويلية يوم الاثنين إنه لا بد وأن تركز المحادثات التي تدعمها النرويج بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو على الانتخابات، وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه تلك المفاوضات متوقفة بعد انسحاب الحكومة.

وعلق وفد مادورو مشاركته في المحادثات الشهر الماضي احتجاجا على فرض الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات ولم توضح بعد موعد عودتها للمحادثات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو ،الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيسا شرعيا لفنزويلا، إن بلاده بحاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 والتي وصفت على نطاق واسع بأنها مزورة.

وقال النائب ستالين جونزاليز وهو مفاوض بارز من المعارضة "النظام هو من انسحب فجأة لأنه لا يريد المحادثات .. المهم للبلاد هو إجراء انتخابات حرة".

وعندما سئل عن موعد استئناف المحادثات قال جونزاليز "هذا السؤال يجب طرحه على النظام، إذا كان مستعدا أم لا لمناقشة القضايا المهمة".

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية أو وزارة الخارجية النرويجية على طلبات للتعليق.