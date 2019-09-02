أردوغان ينتقد محامين قاطعوا مراسم قضائية بقصر الرئاسي التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:39 02/09/2019 حدث بتاريخ: 20:39 02/09/2019

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة اليوم الاثنين محامين أتراكا قاطعوا مراسم بدء السنة القضائية الجديدة التي أقيمت داخل قصر الرئاسة وقال إن أساليب الانتخاب في نقابات المحامين يجب أن تتغير.

وفي الشهر الماضي قالت 19 نقابة فرعية على الأقل تمثل الغالبية العظمى من المحامين في مختلف أرجاء البلاد ومنها النقابات الفرعية في أكبر ثلاث مدن إنها ستقاطع مراسم بدء السنة القضائية الجديدة إذا أقيمت في القصر الرئاسي.

وقال العديد من النقابات الفرعية إن إقامة الاحتفال في قصر الرئاسة يتعارض مع الفصل بين السلطات ويشير إلى تآكل استقلالية القضاء في تركيا.

وقال أردوغان أثناء الحفل اليوم إن النظام الجديد في تركيا، الذي يعطي سلطات تنفيذية واسعة للرئيس والذي أقر في استفتاء العام الماضي، لا يؤثر على الفصل بين السلطات وأضاف أن القصر الرئاسي هو دار الشعب.

وقال "الكثير من الاتهامات التي توجه للرئيس، الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بشأن الفصل بين السلطات في ظل النظام الجديد لا أساس لها من الصحة".

وقال أردوغان كذلك إن أساليب الانتخاب في النقابات الفرعية "لا تتمشى مع ديمقراطية التمثيل النسبي" وهذه مسألة ستعالجها حكومته.

واحتدم النقاش في تركيا حول استقلال القضاء في السنوات القليلة الماضية خاصة منذ حدوث انشقاق في الهيئة القضائية وغيرها من هيئات الدولة بعد وقوع محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016 وتحول البلاد إلى النظام الرئاسي في يونيو حزيران من العام الماضي.

ويقول منتقدون إن المحاكم تتعرض لضغوط من أردوغان وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي ينتمي له. وقالت الحكومة مرارا إن القضاء مستقل ويتخذ قراراته بنفسه.

وقال إنريك ساجكان رئيس نقابة المحامين في أنقرة لرويترز "لم نحضر الحفل الافتتاحي الذي أقيم في القصر الرئاسي لأن ظهور القضاء بشكل مستقل أمر مهم بالنسبة لنا بقدر اهمية أن يكون مستقلا فعلا".

وتابع إن "إقامة حفل افتتاح تحت هيمنة وضغط وسقف السلطة التنفيذية سيلحق ضررا لا يمكن علاجه باستقلال القضاء".