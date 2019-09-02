الاتحاد الأوروبي يدرس اتاحة صندوق طوارئ تحسباً من بريكست بدون اتفاق

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:55 02/09/2019 حدث بتاريخ: 17:55 02/09/2019

يدرس كبار المسؤولين الأوروبيين توفير صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث في الاتحاد الأوروبي يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء استخدامه لدرء الآثار الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

جاء ذلك في إطار اقتراح رفع إلى المفوضية الأوروبية لإصلاح صندوق التضامن الأوروبي الذي أنشئ عام 2002 لدعم الحكومات الوطنية والإقليمية في حالة وقوع كارثة كبرى.

ويقول ملخص الاقتراح على موقع المفوضية على الإنترنت إن الصندوق "يمكنه تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة المالية لتغطية الأعباء الثقيلة التي تتكبدها في حال غادرت المملكة المتحدة دون اتفاق".

وليس من الواضح متى سيتم اتخاذ قرار لكن المفوضين يجتمعون يوم الأربعاء لبحث سبل تخفيف الضربة الاقتصادية، في حين أن بريطانيا في طريقها لمغادرة الاتحاد في 31 تشرين الأول/أكتوبر، مع أو بدون اتفاق.

وكان صندوق التضامن أنشئ في أعقاب الفيضان المدمر في وسط أوروبا في عام 2002، ومنذ ذلك الحين صرف أكثر من خمسة مليارات يورو استجابة لحوالي 80 "حدثًا كارثيًا".