الرئيس الأفغاني يريد من أمريكا إطلاع جميع زعماء البلاد على مسودة اتفاق

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:36 02/09/2019 حدث بتاريخ: 17:03 02/09/2019

قال متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الاثنين إن الرئيس طلب من المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد أن يطلع جميع الزعماء الأفغان على تفاصيل مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.

واجتمع خليل زاد مع غني اليوم وعرض عليه مسودة الاتفاق ومن المقرر أن يجتمع هذا الأسبوع مع زعماء البلاد في كابول لحشد توافق في الآراء قبل التوقيع.

وقال المتحدث الرئاسي صادق صديقي للصحفيين إن الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة ستحتاج "لدراسة وتقييم" تفاصيل مسودة الاتفاق.

وقال إن خليل زاد اجتمع مع غني مرتين في اليومين الماضيين.