ظريف يستبعد إعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:03 02/09/2019 حدث بتاريخ: 14:03 02/09/2019

نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، وجود فرصة لإعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني، مستبعدا إعادة فتح ما وصفه بـ"صندوق باندورا"، وهو ما يشير إلى /صندوق كل الشرور/.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم عن ظريف قوله:"المسألة ليست مراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة، وكما تعلمون شاركنا في المفاوضات منذ البداية، من المستحيل فتح (صندوق باندورا) وإغلاقه مرة أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال لقائه طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (مجيمو): "بالتأكيد، الوضع مثير للقلق. الاتفاق، الذي أطلق عليه "خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني" والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2015، وصفه جميع أعضاء المجتمع الدولي، دون استثناء، بالإنجاز البارز للدبلوماسية الدولية في العقود الأخيرة، وليس فقط من حيث ضمان تهدئة الوضع حول إيران ، في منطقة الخليج، ولكن أيضًا من حيث أهميته في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي".

وأشارت سبوتنيك إلى ما شهدته العلاقات الأمريكية الإيرانية من توتر وتصعيد عسكري، منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وتواصل التصعيد بوقوع هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، ثم إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سورية التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

كان ظريف قد وصل إلى موسكو اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا.