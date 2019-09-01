كوريا الشمالية تنفي جمعها ملياري دولار من هجمات إلكترونية على البنوك

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:04 01/09/2019 حدث بتاريخ: 16:04 01/09/2019

نفت كوريا الشمالية اليوم الأحد المزاعم بشأن جمعها ملياري دولار من الهجمات الإلكترونية على البنوك وبورصات العملات المشفرة واتهمت الولايات المتحدة بنشر تلك الشائعات.

وقال تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي إن كوريا الشمالية استخدمت هجمات إلكترونية "واسعة النطاق وشديدة التعقيد" لسرقة بنوك وبورصات العملات المشفرة لتجمع ملياري دولار استخدمتها في تمويل برامج أسلحة دمار شامل.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن بيان للمتحدث باسم لجنة التنسيق الوطنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن "الولايات المتحدة وقوى معادية أخرى تنشر الآن شائعات تكشف عن سوء نية".

وأضاف البيان "اختلاق مثل هذا من قبل القوى المعادية ليس سوى لعبة قذرة هدفها تشويه صورة جمهوريتنا وإيجاد مبرر للعقوبات وحملة الضغط ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأحرزت واشنطن تقدما متواضعا على صعيد هدفها الرامي إلى حمل كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجها للتسلح النووي رغم ثلاثة اجتماعات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي يوم السبت إن آمال المحادثات مع واشنطن آخذة في الانحسار وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تعليقاته الأخيرة بشأن "سلوك كوريا الشمالية المارق".

وخلال السنوات الأخيرة أُلقي باللوم على بيونجيانج في سلسلة من الهجمات الإلكترونية استهدفت أغلبها شبكات مالية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وما يزيد على 12 دولة ويقول الخبراء إن مثل هذه الهجمات وفرت عملة صعبة للنظام.

ويكمن جوهر الاتهامات الموجهة لكوريا الشمالية في صلتها بجماعة من المتسللين الإلكترونيين تسمى (لازاراس) تربطها صلة بعملية سرقة إلكترونية لمبلغ 81 مليون دولار من بنك بنجلادش المركزي في عام 2016 وهجوم في عام 2014 على استوديو سوني في هوليوود.