المتظاهرون يعودون إلى مطار هونغ كونغ

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:37 01/09/2019 حدث بتاريخ: 10:33 01/09/2019

عاد المتظاهرون إلى مطار هونغ كونغ الدولي، متجمعين بالآلاف في موقف سيارات، خارج المطار، بعد أن حصلت سلطات المطار على إنذار قضائي ضد المظاهرات.

وطوقت شرطة مكافحة الشغب مدخلا يؤدي إلى موقف السيارات ببوابة، فيما كان المتظاهرون يهتفون خلف الشرطة. وفي الوقت نفسه تلت سلطات المطار الإنذار القضائي عبر مكبر صوت، لكنها فشلت في ردع المتظاهرين، الذين بدأوا في بناء متاريسهم الخاصة.

وكانت الشرطة قد أبعدت في وقت سابق ستة متظاهرين، تمكنوا من التسلل نحو المحطة الرئيسية، على الرغم من عمليات التفتيش الأمنية.

وتم وقف خدمات قطار المطار السريع من وإلى المطار.