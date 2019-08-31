إيران تعرض قمرا صناعيا سليما بعد محاولة إطلاق فاشلة

صورة بالأقمار الصناعية توضح ما يقوله مسؤولون أمريكيون عن فشل محاولة ايرانية لاطلاق صاروخ ايراني في مركز فضائي في شمال ايران يوم 29 أغسطس 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:56 31/08/2019 حدث بتاريخ: 12:57 31/08/2019

عرضت إيران قمرا صناعيا سليما يوم السبت بعد أيام من انفجار صاروخ على منصة اطلاقه في ثالث محاولة فاشلة في العام الجاري وهو الحادث الذي ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة قبل ساعات.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران من إطلاق صواريخ، وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض طهران من تطوير قدرات صواريخ باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية. ولكن إيران تنفي أن هذه الانشطة غطاء لتطوير هذه القدرات.

ونشر ترامب يوم الجمعة على تويتر صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن الصحفيين شاهدوا القمر الصناعي ناهد 1 في مختبر تابع للحكومة.

وذكرت وكالة أنباء مهر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي حين سئل عن الانفجار الذي تسبب في فشل الإطلاق أجاب قائلا إن وزارة الدفاع ستعلن التفاصيل.

وأضاف ”لكن ما نعلمه أنه لا يزال يجري تجهيز القمر ناهد في معهد أبحاث الفضاء الإيراني“.

وفي وقت سابق يوم‭ ‬السبت قال الوزير الإيراني في تغريدة مصحوبة بصورة يظهر فيه هو والقمر الصناعي ”أنا وناهد 1 الآن. صباح الخير يا دونالد ترامب!“.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إن الصاروخ انفجر على منصة الاطلاق يوم الخميس ولكن وسائل الإعلام الإيرانية لم تنشر نبأ فشل عملية الإطلاق. وأفاد مسؤول أمريكي أيضا بأن إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي.

وكثفت إدارة ترامب الضغوط الاقتصادية على إيران بسلسلة عقوبات اقتصادية لمحاولة إجبارها على معاودة التفاوض على اتفاق توصلت إليه في عام 2015 مع القوى العالمية يحد من برنامجها النووي.

وعرض ترامب إجراء محادثات مع إيران لكن طهران تقول إنه ينبغي رفع العقوبات الأمريكية أولا.