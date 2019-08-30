ترامب ينفي أى صلة لأمريكا بأحدث محاولة فاشلة لإيران لإطلاق قمر صناعي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:51 30/08/2019 حدث بتاريخ: 22:20 30/08/2019

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أي مسؤولية للولايات المتحدة في فشل إيران في إطلاق قمر صناعي في الفضاء، في ثالث محاولة فاشلة خلال العام الجاري.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم ، قال ترامب على تويتر إن الولايات المتحدة ليس لها أي صلة بالحادث الكارثي خلال الاستعدادات النهائية لإطلاق صاروخ " سفير إس إل بموقع الإطلاق في محافظة سمنان بإيران، معربا عن أفضل تمنياته وحظ سعيد لإيران في تحديد ما حدث في الموقع.

وكان غموض قد ساد حول إطلاق القمر الاصطناعي، بعدما أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية أن الصاروخ قد يكون انفجر أو تعرض لحريق.

وكانت شركة بلانيت لابز لتصوير الأرض ومقرها بولاية كاليفورنيا ما يبدو أنه دخان أسود فوق منصة الإطلاق في مركز الخوميني للفضاء في سمنان الواقعة في الجزء الشمالي من إيران عقب محاولة إطلاق فاشلة أمس الخميس.

وأوضحت صورة ثانية التقطتها شركة ماكسار التجارية للأقمار الصناعية تفاصيل أكثر من منطقة الإطلاق المتضررة حيث تم التقاط الصورة من زاوية أخرى، ليبدو الصاروخ وهو لا يزال مثبتا بمنصة الإطلاق.