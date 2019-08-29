ظريف: على أمريكا أن تلتزم بالاتفاق النووي إذا كانت تريد محادثات

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:16 29/08/2019 حدث بتاريخ: 10:16 29/08/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات ووصف واشنطن بأنها تمارس "الإرهاب الاقتصادي" ضد طهران.

وقال ظريف للصحفيين في كوالالمبور "الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية على الشعب الإيراني ولن يكون ممكنا بالنسبة لنا التواصل مع الولايات المتحدة ما لم تكف عن شن الحرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".

وأضاف "إذا كانوا يريدون العودة إلى الغرفة فهناك تذكرة يتعين عليهم شراءها أولا وهذه التذكرة هي الالتزام بالاتفاق (النووي)".