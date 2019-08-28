طالبان تقتل 14 عضوا في ميليشيا موالية للحكومة بأفغانستان

عناصر من حركة طالبان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:43 28/08/2019 حدث بتاريخ: 12:05 28/08/2019

قال مسؤولون في أفغانستان إن مقاتلي حركة طالبان المتشددة قتلوا 14 عضوا في ميليشيا موالية للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك في وقت تضع فيه الحركة ومسؤولون أمريكيون اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وأضاف المسؤولون الحكوميون أن عدة مدنيين آخرين أصيبوا خلال الاشتباكات التي دارت في إقليم هرات بغرب البلاد.

وقال عبد الأحد والي زادة المتحدث باسم شرطة إقليم هرات إن 14 رجلا قُتلوا بعدما اقتحم عدد كبير من مقاتلي طالبان نقاط تفتيش أمنية في منطقة شهردارا.

وأضاف "أصيب تسعة آخرون على الأقل في الاشتباكات وانسحب مقاتلو طالبان بعد وصول تعزيزات من القوات الأفغانية إلى المنطقة".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من حركة طالبان للتعقيب.

وتشير تقارير إلى اقتراب مسؤولين من الولايات المتحدة وحركة طالبان من الوصول إلى اتفاق بعد مفاوضات استغرقت شهورا. وبموجب هذا الاتفاق ستبدأ الولايات المتحدة في سحب قواتها من أفغانستان مقابل تعهد طالبان بعدم السماح بأن تؤوي أفغانستان جماعات متطرفة أخرى.