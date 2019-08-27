ترامب يقول إن لديه مشاعر جيدة تجاه إيران ومنفتح على لقاء روحاني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:21 27/08/2019 حدث بتاريخ: 12:21 27/08/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين (26 أغسطس آب) إنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني عند توفر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلقة بالاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى عالمية عام 2015.

وأضاف أن محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصادية.

واستبعد ترامب، خلال قمة لمجموعة السبع في منتجع بياريتس الفرنسي، رفع العقوبات الاقتصادية لتخفيف الخسائر التي تعاني منها إيران.

وقلصت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي ردا على العقوبات الأمريكية.

وتابع ترامب "لدي مشاعر جيدة. أعتقد أنه (روحاني) سيريد لقاء وسيسوون أمورهم. إنهم يتألمون بشدة".