روحاني: لا محادثات مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:01 27/08/2019 حدث بتاريخ: 9:46 27/08/2019

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن طهران ليس لديها نية للحوار مع الولايات المتحدة إلا إذا رفعت كل العقوبات المفروضة عليها وذلك بعدما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع بنظيره الإيراني لإنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة "إن طهران لم ترغب مطلقا في امتلاك أسلحة نووية" مضيفا أن بلاده مستعدة دوما للحوار.

وأضاف روحاني "لكن ينبغي لواشنطن أولا أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والظالمة المفروضة على إيران".

وقال الرئيس الإيراني "سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا".