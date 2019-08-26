ترامب ينفي تحقيق ربح من استضافة قمة مجموعة السبع في منتجعه بمدينة ميامي الأمريكية

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:57 26/08/2019 حدث بتاريخ: 19:57 26/08/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع تحقيق أرباح من استضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى القادمة في منتجع "دورال" للجولف المملوك له في مدينة ميامي الأمريكية، حتى إذا زادت مبيعات المنتجع بسبب القمة.

وقال ترامب اليوم الاثنين في ختام اجتماعات مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية "لا أريد تحقيق أي أموال" من خلال استضافة القمة في المنتجع، مشيرا إلى أنه خسر ما بين 3 و5 مليارات دولار منذ توليه الرئاسة.

يذكر أن الولايات المتحدة هي الرئيس الدوري المقبل لمجموعة السبع، حيث ستستضيف قمة المجموعة في منتصف 2020، في ذروة حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

كان ترامب قد عدد في وقت سابق من اليوم مزايا عقد قمة عالمية في ولاية فلوريدا الأمريكية وقال "إنها كبيرة جدا" إنها ميامي "لذلك فهي منطقة عظيمة".

وخلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا، قال ترامب :"القمة ستكون على الأرجح في ميامي"، وقال إنها لن تحتاج إلا لرحلة بالطائرة المروحية مدتها 3 دقائق لكي تنتقل من مطار ميامي الدولي إلى منتجع الجولف.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستستضيف قمة العام القادم، حيث تتناوب دول المجموعة استضافتها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ترامب تعرض مرارا لانتقادات من معارضيه في الداخل بسبب استضافته مسؤولين أجانب في عقارات يملكها، وسط مخاوف من أنه يستفيد ماليا من رئاسته للولايات المتحدة.

يذكر أن دول المجموعة تمتلك معا نحو نصف اقتصاد العالم، وإن كانت هذه الحصة تتناقص في ظل صعود اقتصادات الصين والهند، وغيرهما من القوى.

ولم يشر ترامب صراحة إلى عقاراته، التي من بينها "ترامب ناشونال دورال"، وهو منتجع بملاعب جولف قريب من المطار.

إلا أن الرئيس شدد على أنه يرغب في استضافة القمة في مكان قريب من المطار الدولي في ميامي. وقال إن البنية التحتية في المدينة ستسهّل من استضافة القمة.

وقال ترامب :"كل وفد سيكون قادرا على أن يكون له مبنى خاص به"، إلا أنه أشار إلى أن القرار بشأن اختيار ميامي ليس نهائيا بعد.