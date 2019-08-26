حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:33 26/08/2019 حدث بتاريخ: 17:33 26/08/2019

تعرض زوجان لحادث مأساوي أودى بحياتهما فور خروجهما من موقف السيارات التابع للمحكمة التي عقد فيها قرانهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقع الحادث في بلدة أورانج التابعة لولاية تكساس الأمريكية، حيث لقي هارلي مورغان، البالغ من العمر 19 عاما وزوجته ريانون بودرو والبالغة من العمر 20 عام، مصرعيهما بعد أن اصطدمت سيارتهم بشاحنة صغيرة.

وذكرت إدارة شرطة أورانج: "المؤسف أن والدة العريس وأخته كانتا خلف هارلي وريانون، وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب".

وقالت أم الضحية، كينيا "شاهدت ابني يموت أمام عيني. لا تزال آثار دمائه في يدي، لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة".

وأضافت كينيا "سيظل هذا المشهد راسخا في أذهاني طوال حياتي. لن أنساه أبدا". كان لديهم الكثير من الأحلام.

وقال شهود عيان، إن سيارة الزوجان تدحرجت عدة مرات قبل أن تستقر على جانب الطريق. وفقا لموقع " heavy".

وتواصل الشرطة تحقيقاته، حيث تم أخذ عينات من سائق الشاحنة لمعرفة ما اذا كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات وقع وقوع الحادث.