إيران تعلن بيع نفط الناقلة "أدريان داريا 1"

الناقلة "أدريان داريا 1"

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:12 26/08/2019 حدث بتاريخ: 12:27 26/08/2019

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة "أدريان داريا 1".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن المشتري هو من سيحدد وجهة الشحنة، وأن إيران لم تعد تعرف شيئا بشأن وجهتها.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن المتحدث لم يكشف هوية المشتري.

كانت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني قد أفرجت الأسبوع الماضي عن الناقلة (جريس 1 سابقا)، بعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع.

واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة في 4 تموز/يوليو الماضي للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سورية، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سورية.