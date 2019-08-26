ترامب: الصين تريد التفاوض بشأن الحرب التجارية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:29 26/08/2019 حدث بتاريخ: 11:38 26/08/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الصين اتصلت بمسؤولي التجارة الأمريكيين الليلة الماضية لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات، مرحبا بهذه الأنباء التي وصفها بأنها تطور إيجابي جدا للعالم.

وفي حديثه على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إنه يرحب برغبته في إبرام اتفاق وتهدئة الموقف.

شهدت الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيدا حادا يوم الجمعة، حيث فرض كل من البلدين المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر.