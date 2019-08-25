إيران تقول إنها لن تتفاوض على أنشطتها الصاروخية وتريد تصدير مزيد من النفط

منظومة صواريخ إيرانية في العاصمة طهران يوم 22 أغسطس 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:43 25/08/2019 حدث بتاريخ: 21:22 25/08/2019

قال مسؤولان إيرانيان ودبلوماسي لرويترز يوم الأحد إن إيران تريد تصدير 700 ألف برميل يوميا من النفط على الأقل كبداية وما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا فيما بعد إذا أراد الغرب أن يتفاوض مع طهران لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال مسؤول إيراني كبير ”كبادرة حسن نية وخطة صوب إتاحة المجال للمفاوضات، قمنا بالرد على اقتراح فرنسا. نريد تصدير 700 ألف برميل يوميا من النفط ونحصل على الأموال نقدا... وهذه مجرد بداية. يجب أن نصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا“.

وقال مسؤول ثان ”لا يمكن التفاوض بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولن يحدث. أوضحنا ذلك تماما وبصراحة“.