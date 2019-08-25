مسلمو الروهينغا يحتشدون ويدعون في الذكرى السنوية الثانية للحملة ضدهم

لاجئين من الروهينغا في بنغلاديش

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:05 25/08/2019 حدث بتاريخ: 20:05 25/08/2019

توافد آلاف من لاجئي الروهينغا ، الذين يعيشون بمخيمات في كوكس بازار ببنغلادش، اليوم الأحد (25 أغسطس آب) لحضور تجمع حاشد تحت اسم "صلوات خاصة ليوم الإبادة الجماعية" بمناسبة مرور عامين على تشريدهم.

وتجمع اللاجئون، ومعظمهم من الرجال والأطفال، على قمم التلال وفي أي مساحة خالية من الأرض يمكنهم العثور عليها في منطقة التجمع، للمشاركة معا في ترديد الهتاف "نريد العودة إلى الوطن".

وكان الرجال المسلمون يبكون وهم يتلون القرآن الكريم خلال التجمع.

وتسببت حملة عسكرية في ولاية راخين في ميانمار بدأت في أغسطس آب 2017 في إجبار أكثر من 730 ألف شخص من الروهينجا على الهرب إلى بنغلادش.

وتنفي ميانمار وقوع انتهاكات على نطاق واسع وتقول إن الحملة التي نفذها الجيش في مئات القرى بشمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.

وخلص محققون من الأمم المتحدة في تقرير نُشر يوم الخميس إلى أن ارتكاب قوات ميانمار للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينغا عام 2017 كان مؤشرا على نية الإبادة الجماعية من جانب الجيش بغية تدمير الأقلية العرقية التي يغلب عليها المسلمون.