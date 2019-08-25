شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين

شرطة هونج كونج

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:31 25/08/2019 حدث بتاريخ: 17:31 25/08/2019

أطلقت الشرطة في هونج كونج الغاز المسيل للدموع وفتحت مدفع مياه لفترة قصيرة خلال اشتباكات مع محتجين يرشقونها بالطوب وسط أجواء مطيرة اليوم الأحد بعد اشتباكات عنيفة في اليوم السابق أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لأول مرة منذ أكثر من أسبوع.

وألقى المحتجون قنبلة حارقة واحدة على الأقل وانطلق بعضهم في شوارع جانبية ضيقة لا تصلها زخات مدافع المياه التي لم تستخدم منذ سنوات خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كانت شركة السكك الحديدية في المدينة التي تحكمها الصين قد أوقفت بعض الخدمات في محاولة لمنع الناس من التجمع لكن المحتجين الذين يطالبون بالديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة وصلوا إلى استاد رياضي في ميناء كواي تشونج وانطلقوا إلى تسوين وان القريبة.

وانتزع بعضهم الطوب من الرصيف لاستخدامه في الاشتباكات التي انتشرت في العديد من الاتجاهات. لكن غالبية المحتجين ساروا بطريقة سلمية.

وكانت الشرطة قد حذرت في وقت سابق من أنها ستبدأ "عملية لتفريق" المحتجين وطلبت من الناس المغادرة. وظل المئات لفترة طويلة بعد مغيب الشمس وناقشوا ما يجب القيام به بعد ذلك.

ويقول المحتجون إنهم يكافحون لمنع تقويض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي عادت بموجبه هونج كونج إلى الصين عام 1997 مع وعد باستمرار الحريات، التي لا يتمتع بها البر الرئيسي، لمدة 50 عاما على الأقل.

وتهز الاحتجاجات، التي بدأت بسبب مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين تم تعليقه الآن، هونج كونج منذ ثلاثة أشهر وأغرقت المدينة في أكبر أزمة سياسية منذ عودتها لبكين.