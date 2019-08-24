ميركل: يتعين بذل كافة الجهود لوقف حرائق الأمازون

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:30 24/08/2019 حدث بتاريخ: 16:27 24/08/2019

على خلفية حرائق الغابات في الأمازون، طلبت المستشارة الألمانية من قمة السبع إشارة لوقف الحرائق، وألمح وزير خارجيتها لعواقب محتملة بالنسبة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور".

تنتظر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إشارة واضحة من قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى لوقف حرائق غابات الأمازون المروعة بأمريكا الجنوبية. وقالت ميركل اليوم السبت (24 آب/أغسطس 2019) في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت قبيل توجهها لمدينة بياريتز الفرنسية لحضور القمة: "سنبحث كيف يمكننا تقديم الدعم والمساعدة، وسنبعث بنداء واضح بأنه يتعين بذل كافة الجهود لوقف احتراق الغابات المطيرة". وذكرت ميركل أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان محقاً عندما قال: "بيتنا يحترق"، مضيفة أنه لا يمكن الصمت على ذلك.

وبدوره، ألمح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إلى عواقب محتملة بالنسبة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور". وقال ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد: "خلال زيارتي للبرازيل أوضحت بشدة أن سياسة البيئة وحماية المناخ لها أهمية محورية في تقييم اتفاقية الاتحاد الأوروبي-ميركوسور". وأضاف ماس في تصريحاته التي أدلى بها قبيل انطلاق قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة مساء اليوم السبت: "الاستدامة عنصر جوهري في هذه الاتفاقية. البرازيل ألزمت نفسها بمكافحة إزالة الغابات. الحرائق تبين بطريقة مأساوية مدى الضرورة الملحة لذلك".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً، بصفته رئيسل للبلد المضيف لقمة الدول السبع، وضع هذا الأمر على جدول أعمال القمة.

وكان الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، وجه انتقادات لنظيره الفرنسي، بعد أن دعا الأخير إلى مناقشة اشتعال الحرائق بغابات الأمازون خلال القمة. وقال بولسونارو عبر حسابه على تويتر: "يؤسفني أن يسعي الرئيس ماكرون إلى طرح قضية داخلية للبرازيل وبلدان الأمازون الأخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية"، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء. وأضاف: "هذه النغمة المثيرة للعاطفة لن تحل المشكلة"، وأشار إلى أنه تم "استخدام صور مزيفة" في هذا السياق.

وتهدد فرنسا وأيرلندا بالتصويت ضد اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل "ميركوسور"، حال عدم بذل البرازيل المزيد من الجهود لحماية الغابات المطيرة.

ولا يوجد حتى الآن سوى اتفاق مبدئي غير رسمي بشأن إبرام الاتفاقية. ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي للاتحاد الأوروبي، حيث يتعين أن توافق الدول الأعضاء بالإجماع على الاتفاقية. ومن الضروري أيضاً أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وتشتعل في البرازيل حاليا حرائق في غابات الأمازون، وهي الأشد منذ سنوات. وبحسب تقارير إعلامية في أمريكا الجنوبية، زادت الحرائق وتهديدات الحرائق في أكبر دولة بأمريكا الجنوبية بنسبة 83%. وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 70 ألف حريق، معظمها غابات تقع في ممتلكات خاصة، إلى جانب محميات طبيعية وأراضٍ تعود للسكان الأصليين.