الناقلة الإيرانية أدريان داريا تحول وجهتها إلى تركيا

الناقلة الإيرانية أدريان داريا

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:41 24/08/2019 حدث بتاريخ: 13:44 24/08/2019

أظهرت بيانات من موقع مارين ترافيك الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن يوم السبت أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها الآن إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان.

وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) بعد احتجازها لمدة خمسة أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.

كانت بيانات سابقة قد أظهرت أن الناقلة التي كانت محملة بالنفط عن آخرها في طريقها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان. لكن البيانات الجديدة لموقع مارين ترافيك أظهرت يوم السبت أنها ستبحر‭‭‭ ‬‬‬الآن من أمام اليونان عبر البحر المتوسط وترسو في ميناء مرسين بجنوب تركيا في 31 أغسطس آب.