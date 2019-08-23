مولود جاويش أوغلو: موقع المراقبة التركي غير محاصر

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:13 23/08/2019 حدث بتاريخ: 21:13 23/08/2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة (23 أغسطس آب) إن قوات بلاده ليست محاصرة، وباقية في موقع المراقبة في إدلب انطلاقا من اختيار وليس كضرورة فرضت عليها.

وقال داود أوغلو خلال زيارة إلى لبنان إن القوات التركية لن تخرج ليس لأنها لا يمكنها ذلك ولكن لأنها لا ترغب في ذلك.

وأوضح في مؤتمر صحفي ببيروت "مواقع المراقبة التركية هناك ليست محاصرة. لا أحد يستطيع أن يفرض حصارا على قواتنا وجنودنا. هناك اشتباكات في منطقة إدلب وينفذ النظام السوري عمليات قرب موقع المراقبة وحوله. نناقش هذه المسألة مع روسيا وإيران".

وأضاف "لسنا هناك لأننا لا نستطيع الخروج لكن لأننا لا نريد الخروج. نحن هناك بما يتماشى مع الاتفاق الذي أبرمناه مع روسيا".

وسيطر الجيش السوري اليوم الجمعة على مجموعة من البلدات والقرى كان خسرها في بدايات الحرب الدائرة منذ أكثر من ثماني سنوات وواصل هجومه في شمال غرب البلاد آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في سوريا.

وقصفت قوات الحكومة جنوبي إدلب وحماة القريبة جوا وبرا هذا الأسبوع، لتواصل هجوما فجر موجة نزوح جديدة. وتقول الأمم المتحدة إن التصعيد الذي بدأ منذ أواخر أبريل نيسان أوقع مئات القتلى.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بأن هجمات الجيش السوري في إدلب تسبب أزمة إنسانية كبرى وتهدد الأمن القومي التركي.