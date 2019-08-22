إسرائيل تطلق النار على طائرة مدنية تابعة لها بالخطأ في هضبة الجولان

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:01 22/08/2019 حدث بتاريخ: 16:15 22/08/2019

أطلقت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان النار على طائرة مدنية إسرائيلية مساء أمس الأربعاء، بعدما اعتقدت خطأ أنها طائرة معادية تسللت من سورية.

وقالت متحدثة عسكرية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس إن القوات اعتقدت أن الطائرة تمثل تهديدا وشيكا، لذلك قامت بإطلاق النار حتى أدركت أن الطائرة إسرائيلية.

ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات.

وقال قائد الطائرة المدنية للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت إنه كان على بعد "متر ونصف من كارثة".

وقالت المتحدثة العسكرية" هذه واقعة خطيرة يجرى التحقيق بشأنها".