ظريف: مستعدون للعمل على مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:08 22/08/2019 حدث بتاريخ: 13:09 22/08/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن طهران مستعدة للعمل على مقترحات فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015.

وأضاف في المعهد النرويجي للشؤون الدولية "هناك مقترحات على الطاولة... وسنعمل عليها".

وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء إما تخفيف العقوبات على إيران أو توفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل" في مقابل الامتثال التام للاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.