تركيا: جميع مواقع المراقبة التابعة لنا في سوريا ستظل قائمة وسنواصل دعمها

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:43 21/08/2019 حدث بتاريخ: 20:44 21/08/2019

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الأربعاء إن جميع مواقع المراقبة التركية في سوريا، والتي أقيمت بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، ستظل قائمة وإن أنقرة سنواصل تقديم الدعم لها.

وتعرض رتل عسكري تركي كان متوجها لأحد مواقع المراقبة قرب بلدة خان شيخون في محافظة إدلب يوم الاثنين لقصف يشتبه بأن القوات الحكومية السورية هي من نفذته. ونددت دمشق بما قالت إنها محاولة تركية لإنقاذ المعارضة المنهزمة.

وقال كالين للصحفيين بعد اجتماع وزاري إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اتصالات هاتفية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة لبحث التطورات في سوريا.

وأضاف أن جدولا تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة المزمعة إلى الشرق من نهر الفرات في سوريا سيُنفذ تدريجيا في الأسابيع المقبلة، وقال إن القوات التركية والأمريكية ستبدأ دوريات مشتركة في المنطقة "قريبا".