ترامب يقول إنه لا يدرس خفض الضريبة على الرواتب أو على المكاسب الرأسمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:28 21/08/2019 حدث بتاريخ: 20:28 21/08/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لا يدرس خفض الضريبة على الرواتب أو ربط ضرائب المكاسب الرأسمالية بمعدل التضخم، وهو ما قد يخفض الضرائب التي يدفعها المستثمرون على أرباحهم من مبيعات الأصول.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه يفكر جديا في ربط المكاسب الرأسمالية بالتضخم وإن البيت الأبيض يدرس خفض الضريبة على الرواتب التي تمول برنامج (ميدكير) للتأمين الصحي للمسنين والضمان الإجتماعي. لكنه قال يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي قوي ولا يحتاج إلى تخفيضات الضرائب.