ترامب يقول إنه لا يدرس خفض الضريبة على الرواتب أو على المكاسب الرأسمالية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لا يدرس خفض الضريبة على الرواتب أو ربط ضرائب المكاسب الرأسمالية بمعدل التضخم، وهو ما قد يخفض الضرائب التي يدفعها المستثمرون على أرباحهم من مبيعات الأصول.
وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه يفكر جديا في ربط المكاسب الرأسمالية بالتضخم وإن البيت الأبيض يدرس خفض الضريبة على الرواتب التي تمول برنامج (ميدكير) للتأمين الصحي للمسنين والضمان الإجتماعي. لكنه قال يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي قوي ولا يحتاج إلى تخفيضات الضرائب.