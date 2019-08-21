بولتون: مسؤولون فنزويليون اتصلوا بواشنطن لمناقشة رحيل مادورو

مستشار الأمن القومي جون بولتون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:11 21/08/2019 حدث بتاريخ: 17:11 21/08/2019

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأربعاء ان مسؤولين فنزويليين اتصلوا بالولايات المتحدة دون علم الرئيس نيكولاس مادورو لمناقشة خروجه من السلطة وإجراء انتخابات حرة.

وجاءت تصريحات بولتون بعد أن قال مادورو انه سمح باجراء اتصالات مع مسؤولين أميركيين كبار، واصفا ذلك بأنه مبادرة يعلم بها ووافق عليها.

إلا أن بولتون قال في تغريدة "البنود الوحيدة التي ناقشها من اتصلوا بنا من وراء ظهر مادورو كانت مغادرته واجراء انتخابات حرة ونزيهة".

واشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قال مرارا أنه "لإنهاء سرقة موارد الشعب الفنزويلي وقمعه المستمر، يجب أن يرحل مادورو" من السلطة.

وفرضت الولايات المتحدة في نيسان/ابريل الماضي حظرا نفطيا على فنزويلا لتعزيز الضغط على مادورو لإجباره على الرحيل. وفي بداية آب/أغسطس، أمر ترامب بتجميد كل موجودات حكومة فنزويلا في الولايات المتحدة ومنع أي تعامل مع السلطة الاشتراكية.