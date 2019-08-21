ظريف يحذر واشنطن: إيران يمكن أن تأتي أيضا بأفعال "غير متوقعة"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:32 21/08/2019 حدث بتاريخ: 16:33 21/08/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء (21 أغسطس آب) إن بلاده يمكن أن تأتي أيضا بأفعال "غير متوقعة" ردا على سياسات الولايات المتحدة "غير المتوقعة" في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ أن انسحبت إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران وبدأت في إعادة فرض العقوبات عليها. ونند المسؤولون الإيرانيون بالعقوبات الجديدة ووصفوها بأنها "حرب اقتصادية".

وقال ظريف في كلمة أمام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى. لا يمكن للرئيس ترامب أن يأتي أفعالا غير متوقعة ثم ينتظر من الآخرين أن يأتوا بأفعال متوقعة".

وتأثرت تجارة السلع العالمية في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من الهجمات على سفن تجارية دولية ألقت الولايات المتحدة مسؤوليتها على إيران واحتجاز ناقلة بريطانية. ونفت طهران الاتهامات.

وتملك واشنطن أقوى قوة بحرية غربية في الخليج وتدعو حلفاءها إلى الانضمام إلى عملية لحماية الملاحة في خليج هرمز وهو ممر حيوي لقطاع النفط العالمي.

وقال ظريف "عرب الخليج لا يمكن أن يحققوا الأمن بإنفاق مليارات الدولارات على شراء أسلحة الغرب... والوجود العسكري الأجنبي مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن".

وأضاف أنه ينبغي على دول الخليج العربية ألا تسعى "لشراء الأمن من الخارج" وندد بإرسال قوات بحرية إلى الخليج.

ومضى قائلا "إذا (أردتم) الحديث عن الأمن لا ترسلوا الأساطيل إلى الخليج الفارسي. إنه ممر مائي صغير. بإرسال الأساطيل لا تحمون حرية الملاحة بل تعرقلون حرية الملاحة".

وحتى الآن انضمت بريطانيا وأستراليا والبحرين للمهمة الأمنية التي تقودها واشنطن لحماية السفن التجارية التي تسافر عبر الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط.