باكستان تقول إنها ستحيل قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية

وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:18 20/08/2019 حدث بتاريخ: 21:18 20/08/2019

قالت باكستان يوم الثلاثاء إنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر.

وردت إسلام أباد بغضب على هذا القرار، فخفضت روابط التجارة والنقل وطردت السفير الهندي.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون آري نيوز ”قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار“.

وأضاف قرشي أن القضية ستتركز على انتهاكات حقوق الإنسان التي تثور مزاعم أن الهند ترتكبها في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، والتي تطالب الدولتان بالسيادة عليها بالكامل لكن يحكم كل منهما جزءا منها.

وليس لقرار المحكمة سوى الصفة الاستشارية. بيد أن الحكم سيصبح ملزما إذا وافقت الدولتان عليه مسبقا.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق. وتنفي الهند ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في كشمير.