رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يعلن استقالته

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:49 20/08/2019 حدث بتاريخ: 19:49 20/08/2019

وعزا كونتي تقديمه الاستقالة إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي: "سأستمع اليوم بعناية إلى جميع الخطب التي ستلقى في مجلس الشيوخ، لكنني أعتزم إكمال هذا الانتقال السياسي بالقول إنني بعد الاجتماع سوف أذهب إلى رئيس الجمهورية وأسلمه خطاب استقالة".

وأعلن في إيطاليا في الثامن من أغسطس الجاري، عن انهيار الائتلاف الحاكم، الذي شكلته حركة "5 نجوم" وحزب "الرابطة"، وأبلغ ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء وزعيم الرابطة، كونتي بوجود خلافات خطيرة مع حلفاء الحركة وطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وقرر مجلس الشيوخ الإيطالي تأجيل التصويت على سحب الثقة من حكومة جوزيبي كونتي، إلى 20 أغسطس الجاري.