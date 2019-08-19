نائب الرئيس الأمريكي يحث الصين على احترام قوانين هونج كونج وسط احتجاجات

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:31 19/08/2019 حدث بتاريخ: 20:31 19/08/2019

حث مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الصين يوم الاثنين على احترام قوانين هونج كونج وكرر تحذير الرئيس دونالد ترامب من أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بكين إذا تحولت الاحتجاجات في المدينة التي يحكمها الصينيون إلى العنف.

وقال بنس في تصريحات معدة مسبقا ”لكي تبرم الولايات المتحدة اتفاقا مع الصين يتعين على بكين التقيد بالالتزامات التي قطعتها عام 1984 باحترام سلامة قوانين هونج كونج في الإعلان الصيني البريطاني المشترك“.

وأضاف ”وإدارتنا ستواصل حث بكين والمتظاهرين على حل خلافاتهم سلميا“.