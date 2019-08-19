وزير الخارجية الإيراني يرحب بانتهاء "محنة" ناقلة النفط

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:54 19/08/2019 حدث بتاريخ: 16:35 19/08/2019

رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين بانتهاء "محنة" ناقلة النفط التي كانت محتجزة في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني.

وقال ظريف، خلال زيارة لفنلندا، :"لطالما شعرنا بأن احتجاز الناقلة جريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا 1، لم يكن قانونيا".

وأضاف :"نشعر بالسعادة لانتهاء هذه المحنة"، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التطور في تخفيف التوترات.

وكان تم احتجاز الناقلة في الرابع من تموز/يوليو قبالة جبل طارق للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سورية بالمخالفة للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال ظريف إنه "بسبب العقوبات الأمريكية، لا يمكننا أن نكون شفافين بشأن الجهة التي يتوجه لها نفطنا"، منتقدا الولايات المتحدة لمحاولتها "التنمر" على العملاء.

وفي هلسنكي، التقى ظريف بوزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو والرئيس سولي نينيستو. ومن المقرر أن يتوجه ظريف لاحقا لكل من السويد والنرويج.