السلطات الإيطالية تنقذ 57 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب آ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:49 18/08/2019 حدث بتاريخ: 12:57 18/08/2019

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه تم إنقاذ 57 مهاجرا من قبل شرطة الجمارك وخفر السواحل في إيطاليا ونقلهم إلى جزيرة "لامبيدوسا".

وكان المهاجرون على متن قارب، تم اعتراضه قبالة سواحل جزيرة لامبيون، وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة قبالة سواحل لامبيدوسا. وتم انتشالهم ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوسا مساء أمس السبت.

وأضافت أنسا أنه كان هناك امرأة حبلى وصبيا يعانيان من انهيار عصبي واضح بينهم. وزار الأطباء الصبي قبل أن ينضم إلى المهاجرين الآخرين في مركز استقبال.

وتابعت أنسا أنه من المحتمل أن يكون المهاجرون تونسيين.

ونسب وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني لنفسه الفضل في انخفاض حاد في عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، حيث ربط ذلك بجهوده لعرقلة عمل مؤسسات إنقاذ المهاجرين الخيرية.

ويصل معظم المهاجرين عبر البحر إلى إيطاليا بدون مساعدة المؤسسات الخيرية.

وقال ماتيو فيلا وهو باحث في شؤون الهجرة في مركز أبحاث "أي.إس.بي.آي" إن حوالي 8 بالمئة فقط من المهاجرين وعددهم 3073، الذين وصلوا إلى إيطاليا في الفترة من الأول من كانون ثان/يناير حتى الثامن من تموز/يوليو، تم إنقاذهم من قبل سفن تابعة لمؤسسات خيرية.