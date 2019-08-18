63 قتيلا في تفجير "انتحاري" استهدف حفل زفاف في كابول

كتب بواسطة: %s بي بي سي المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:48 18/08/2019 حدث بتاريخ: 12:09 18/08/2019

قتل 63 شخصا، على الأقل، في تفجير كبير استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأسفر الهجوم، الذي وقع مساء السبت، عن إصابة قرابة 200 شخص آخرين. ومن بين ضحايا التفجير نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن هذه أكبر حصيلة قتلى لهجوم في أفغانستان منذ شهور.

ووقع التفجير في حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي مساء السبت في منطقة غالبية سكانها من الشيعة.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن انتحاريا نفذ التفجير الذي وقع بقاعة مزدحمة بالرواد. وتظهر صور على مواقع التواصل الاجتماعي نساء يصرخن خارج القاعة.

ونفت حركة طالبان علاقتها بالهجوم، وهو الأحدث ضمن تفجيرات وقعت في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قُتل 14 شخصا في تفجير ضخم أمام مركز للشرطة في كابول.

وأعلنت حركة طالبان حينها مسؤوليتها عن التفجير.

ويأتي ذلك على الرغم من التقارير التي تتحدث عن قرب الإعلان عن اتفاق سلام بعد محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان.